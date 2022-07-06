Рим, , 14:58 — REGNUM «Движение 5 звезд» продолжит работу в итальянской правящей коалиции, заявил 6 июля лидер партии Джузеппе Конте после встречи с премьер-министром Марио Драги.

Джузеппе Конте European Parliament

При этом популисты рассчитывают, что правительство прислушается к позиции партии по ряду социально-экономических вопросов, а также не будет пересматривать уже принятые законы, к примеру, отменять утвержденное по инициативе «Движения» «пособие по гражданству» (по бедности).

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги просил основателя партии популистов Беппо Грилло способствовать смене лидера партии, поскольку ему якобы неудобно работать с Конте, который слишком часто выступает с «особой позицией». Конте фактически подтвердил эти данные, Драги — опроверг. На фоне приближающихся выборов и резкого падения рейтинга партии ее члены обсуждали возможность выхода из коалиции.