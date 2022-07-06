За сутки после COVID-19 выписали 109 волгоградцев
Волгоград, 6 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Волгоградской области за истекшие сутки 109 человек выписали после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в региональном оперативном штабе. продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 1 506 ковид-пациентов.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспресс-тест на коронавирус
Всего в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 225 466 жителей. Выздоровели 217 069 человек, скончался от осложнений 6 891 пациент.
По данным федерального оперштаб, за сутки в ковид-госпитали на лечение направили 33 человека.