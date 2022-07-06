Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM Бойцы студенческого отряда из Ростовской области приступили к работе на международной стройке АЭС «Аккую». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Строительство АЭС «Аккую» Akkuyu.com

В Турцию отправились 23 бойца студенческого стройотряда «АтоМира» из Ростовской области, прошедшие процедуру трудоустройства, инструктажи по технике безопасности и охране труда. Ребята трудятся в дирекциях по инжинирингу и подготовке к производству, управлении общестроительных работ, а также дирекции HR.

ИА REGNUM напоминает, что АЭС «Аккую» — международный проект, который российская государственная корпорация «Росатом» реализует на южном побережье Турции. Первый энергоблок должен быть запущен в 2023 году. Об этом на полях ПМЭФ-2022 рассказал заместитель турецкого министра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.