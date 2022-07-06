Курган, , 14:56 — REGNUM В Курганской области за сутки на 6 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, выписаны по выздоровлению 10 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено пятеро заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 6 июля выявлено 137 299 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 033 человека, скончался 1441 пациент (ни одного человека за сутки).

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