Курган, 6 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 6 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, выписаны по выздоровлению 10 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено пятеро заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 6 июля выявлено 137 299 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 033 человека, скончался 1441 пациент (ни одного человека за сутки).