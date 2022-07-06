Москва, , 14:55 — REGNUM Финляндия и Швеция, которые своим вступлением в Североатлантический альянс (НАТО) оказались вовлечены в геополитическую игру против России, получат ответную реакцию российской стороны. Об этом 5 июля заявил на брифинге заместитель департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

МИД России Santiago Casuriaga

Как указал российский дипломат, подписание Финляндией и Швецией протокола о вступлении в НАТО является очередным шагом в эскалации политической и военной напряженности в Европе, а потому Хельсинки и Стокгольмом обязаны осознавать, что их присоединение к альянсу «усугубит обстановку в Арктике и на Балтике».

Также Зайцев указал, что в результате серьёзно уменьшатся возможности для мирного сотрудничества, каковое в данный момент крайне сильно востребовано в Европе.

«Прискорбно, что два независимых государства, чей голос всегда был заметен и кто внес значимый вклад в становление важнейших элементов военной безопасности после холодной войны, согласились разделить удел натовской прифронтовой периферии, по сути дать себя вовлечь в чужую геополитическую игру против России. Готовясь войти в НАТО, Хельсинки и Стокгольм должны осознавать последствия: любые меры, предпринимаемые в этих государствах для создания угрозы безопасности нашей страны, неизбежно встретят ответную реакцию», — сказал заместитель департамента информации и печати МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что выделенный западными странами для Молдавии транш на военную технику не будет способствовать безопасности страны и урегулированию ситуации в Приднестровской Молдавской Республике.