Варшава, 6 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Власти Великобритании направили Варшаве дополнительную танковую роту, сообщил 6 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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«Рота британских танков Challenger прибывает в Польшу на этой неделе в составе сил союзнического усиления, поддерживая британские силы, уже присутствующие на территории нашей страны», — написал он в Twitter.

По его словам, усиление британского контингента в Польше является «еще одним убедительным доказательством поддержки восточного фланга со стороны британцев».