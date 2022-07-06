Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Эксперты прогнозируют, что картина «Тор: Любовь и Гром» соберёт в мировом прокате $300 млн за первые выходные после релиза. Об этом 6 июля пишет Deadline.

«Тор: Любовь и Гром» Кадр из трейлера фильма

Предполагается, что фильм заработает $140-160 млн в США и Канаде, и ещё $150 млн в других странах. Как отмечает издание, показ киноленты откроется до 8 июля 2022 года в 47 странах, что составляет 93% от всего зарубежного рынка.

ИА REGNUM напоминает, что российские зрители не смогут посмотреть «Тор: Любовь и Гром» в кинотеатрах. В начале июля компания Universal Pictures приняла решение о закрытии офиса в РФ.

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