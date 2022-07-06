Гродно, Белоруссия, 6 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Документ, определяющий календарный план совместных спортивных мероприятий, подписали министр спорта РФ Олег Матыцин и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. Об этом 6 июля Матыцин сообщил журналистам.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Он рассказал, что стороны подписали три документа: один их них — по борьбе с допингом, второй — документ, который определяет план спортивных мероприятий, третий – календарный план.

«Каждый из выступающих готов делиться наработками. Мы — Союзное государство, и в спорте важно поддерживать друг друга, помогать друг другу», — сказал Матыцин.

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