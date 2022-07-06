Вашингтон, 6 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Сериал «Винчестеры», являющийся приквелом «Сверхъестественного», обзавёлся датой выхода. Об этом сообщило издание Collider 6 июля.

Кадр из трейлера Мэг Доннелли в сериале «Винчестеры»

Так, выход шоу намечен на 11 октября 2022 года на канале The CW. В настоящий момент неизвестно, сколько серий войдёт в предстоящий сезон.

Напомним, сериал «Винчестеры» расскажет о начале борьбы молодых родителей героев оригинального сериала с потусторонними силами. Главные роли в шоу исполнят Мэг Доннелли и Дрейк Роджер.