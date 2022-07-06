Сеул, , 14:54 — REGNUM 6 июля главы МИД Южной Кореи и Марокко обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в своем письме министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин высоко оценил тот факт, что несмотря на большое расстояние страны поддерживают тесные отношения посредством активных обменов.

В свою очередь, глава МИД Марокко Насер Бурита высоко оценил сотрудничество в сфере туризма, культуры и искусства, акцентировав внимание на увеличение числа туристов из Южной Кореи и ростом популярности южнокорейской музыки в Марокко.