Бирск, Башкирия, 6 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Двух жителей Бирского района Башкирии приговорили к длительным срокам лишения свободы за изнасилование и убийство несовершеннолетней. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Own work За решеткой

В суде было установлено, что в августе 2021 года в селе Питяково Бирского района в частном доме подсудимые совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, а после убили ее, тело они спрятали в яме рядом с домом.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов в тот же день задержали подозреваемых.

По данным фактам в отношении двух жителей Бирского района 25-и и 22-х лет было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и приговорил к 18-и и 22-м годам лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в покушении на убийство дальнобойщика.