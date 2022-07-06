Москва, 6 июля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, касающийся признания нуждающимися в жилых помещениях семей погибших военнослужащих с учетом детей, рожденных после смерти военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Законом устанавливается, что размер общей площади предоставляемого жилья определяется исходя из состава семьи военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы) на дату его гибели (смерти) с учетом детей, рожденных после его смерти.

Кроме того, увеличивается максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, проходящим военную службу по контракту.

«Теперь они будут рассчитываться так же, как и для женщин, подлежащих обязательному социальному страхованию», — отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).