Москва, , 14:50 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий перечень добровольческой (волонтерской) деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополняется перечень целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, в него включается участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.

Волонтерством также будет считаться участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести.

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