Госдума расширила направления работы волонтеров
Москва, 6 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий перечень добровольческой (волонтерской) деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Госдума
Дополняется перечень целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, в него включается участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.
Волонтерством также будет считаться участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести.