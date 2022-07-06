Москва, 6 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий перечень добровольческой (волонтерской) деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Дополняется перечень целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, в него включается участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.

Волонтерством также будет считаться участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести.