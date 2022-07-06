Нижний Новгород, 6 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 41 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 664 человека на утро 6 июля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 16 жителей области, накануне в больницы попали 24 человека.

С начала пандемии в регионе выявили 424 114 случаев заражения коронавирусом, из них 59 — за минувшие сутки. 11 575 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 33 жителя региона.