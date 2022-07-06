Джакарта, , 14:50 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2743 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 6 июля в Индонезии выявили 6 100 671 носитель коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 2045 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 925 853 человека.

В период с 5 по 6 июля от COVID-19 умерли четыре человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 770 человек.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что до 81% случаев COVID-19 в стране являются вариантами Ba.4 и Ba.5.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что число смертей от геморрагической лихорадки денге достигло 488 человек в течение 2022 года.

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