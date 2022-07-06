Владикавказ, , 14:49 — REGNUM В Северной Осетии прошел рейд активистов Общероссийского народного фронта по детским площадкам. В ходе проверок были установленные многочисленные нарушения, из-за которых отдых детей не может считаться безопасным. По выявленным фактам «фронтовики» обратились в профильные ведомства с требованиями об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Детская площадка sweetlouise

«Проржавевшие игровые снаряды, разбитые ограждения, ненормативное состояние напольного покрытия — такая картина почти на каждой детской площадке, проверенной Народным фронтом и командой «Молодежка ОНФ» в Северной Осетии в рамках очередного мониторинга «Безопасное детство». Рейды прошли во Владикавказе и в районах республики», — говорится в сообщении.

В требовании об устранении нарушений безопасности несовершеннолетних названы такие адреса, как детская площадка на улице Весенней, 7 во Владикавказе, игровая зона в селении Красногор Ардонского района, игровые площадки на улице Тедеева, 45 в селении Октябрьское Пригородного района, во дворе на перекрестке улиц Транспортной и Кирова в городе Моздоке, а также на одной из игровых зон в центральном парке города Беслана.