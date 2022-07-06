Молдавия, 6 июля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Ложные сообщения о «минировании» зданий, захлестнувшие Молдавию, могли отправить из-за границы. Об этом, как передаёт 6 июля телеканал Jurnal TV, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

«Имеются сообщения о том, что для этого использовали информационные технологии за границей. Мы не всегда можем отследить, откуда приходят эти ложные предупреждения», — отметила глава правительства.

По её мнению, это было сделано для того, чтобы «ослабить» правоохранительные органы. Гаврилица также добавила, что требуется ужесточить наказание за ложные сообщения о «бомбе», а главное — найти виновных.

Напомним, в Молдавии третий день в полицию поступают сообщения о «минировании» государственных учреждений, торговых центров, больниц и Кишинёвского аэропорта. В течение 5 июля было более 50 таких сообщений. Пока все они оказывались ложными.