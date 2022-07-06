Салехард, 6 июля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 6 июля за сутки зафиксировано двое госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки в регионе 10 человек. Заразились коронавирусом пятеро ямальцев, это на одного человека меньше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 6 июля зарегистрировано 137 299 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 033 человека, 1042 скончались (ни одного за сутки).