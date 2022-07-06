Москва, 6 июля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. После суда американская баскетболистка Бритни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотических средств, может подать апелляцию и попросить о помиловании. Об этом 6 июля на брифинге сообщил заместитель главы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Помилование

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Он подчеркнул, что спортсменку никто не лишает такой возможности. При этом дипломат подчеркнул, что попытки представить дело в свете незаконного задержания гражданки США «не выдерживают критики».

«Нарушен закон, и рассуждения о невинном характере пристрастия Грайнер, которое наказуемо в некоторых штатах США, неуместны, — подчеркнул Зайцев. — Саму Бритни Грайнер никто не лишает возможности подать предусмотренную процедуру апелляции и попросить о помиловании».

Как сообщало ИА REGNUM, баскетболистка, прибывшая рейсом из Нью-Йорка, была задержана в феврале 2022 года в московском аэропорту «Шереметьево». У неё нашли «вейпы» с жидкостью, которая, по данным экспертизы, представляла собой наркосодержащее масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, за что Грайнер грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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В июле Грайнер обратилась к президенту США Джозефу Байдену с просьбой о вмешательстве США и освобождении её из российского заключения на фоне опасений, что она может оказаться в тюрьме «навсегда».