Ижевск, , 14:46 — REGNUM Житель деревни Сизево Завьяловского района при проведении работ обнаружил на своем участке два артиллерийских снаряда. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

Найденные в Удмуртии снаряды времен Гражданской войны пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Взрывотехники ведомства на месте происшествия установили, что находки являются 37 мм артиллерийскими снарядами, предположительно, времен Гражданской войны, со следами коррозии корпуса.

С соблюдением всех требований безопасности снаряды были транспортированы на полигон и уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в суд передано уголовное дело в отношении 51-летнего ранее несудимого мужчины, который обвинялся по статье о незаконном хранении боеприпасов. В своей квартире в Ижевске мужчина хранил боеприпасы к огнестрельному оружию, в том числе боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

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