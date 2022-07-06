Москва, 6 июля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, призванный снизить излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Министерство просвещения России устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые можно требовать от учителя. Рособорнадзор также вправе утвердить дополнительный перечень документации, подготовка которой осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ.

При этом вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня.

Кроме того, устанавливается, что школы смогут применять в своей деятельности электронный документооборот и не предоставлять бумажные версии электронных документов.