Донецк, 6 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Украинские нацисты снова подвергли обстрелам Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом 5 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района города со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:10 (совпадает с мск) и во время него по Донецку было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:25 ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что выделенный западными странами для Молдавии транш на военную технику не будет способствовать безопасности страны и урегулированию ситуации в Приднестровской Молдавской Республике.