Ярославль, 6 июля 2022, 15:01 — REGNUM Президиум ярославского отделения партии «Единая Россия» требует у городских властей исправить ситуацию, связанную с организацией движения во время ремонта Октябрьского моста. Об этом написал заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. Депутат раскритиковал работу власти на личной странице во «ВКонтакте».
Напомним, из-за того, что на мосту для движения остались только две полосы, образовались огромные пробки.
Антон Капралов отметил, что все эти проблемы необходимо решить оперативно.
Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля извинилась за неудобства, связанные с ремонтом моста