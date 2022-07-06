Ярославль, 6 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Президиум ярославского отделения партии «Единая Россия» требует у городских властей исправить ситуацию, связанную с организацией движения во время ремонта Октябрьского моста. Об этом написал заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. Депутат раскритиковал работу власти на личной странице во «ВКонтакте».

Работы на Октябрьском мосту в Ярославле

«Тысячи людей вынуждены были пешком преодолевать пуст через мост. Мост, безусловно, нужно ремонтировать, но делать нужно всё по уму!», — написал Капралов.

Напомним, из-за того, что на мосту для движения остались только две полосы, образовались огромные пробки.

«Налицо недоработка со стороны городских властей: горожан заранее не предупредили о планируемых работах; люди не знали о путях объезда; не продуманы варианты перенаправления транзитных машин, въезжающих в город; не отрегулирован режим светофоров; не проработано ограничение личного автотранспорта и увеличение трафика общественного транспорта», — подчеркнул единоросс.

Антон Капралов отметил, что все эти проблемы необходимо решить оперативно.