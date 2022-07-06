Москва, 6 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года ВВП Евразийского экономического союза продемонстрировал рост на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 471,8 млрд долларов США. Об этом 6 июля на брифинге сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Рост ВВП был зафиксирован в Армении — на 8,6%, Казахстане — на 4,6%, Киргизии – на 4,5%, России – на 3,5%. При этом в Белоруссии было отмечено снижение ВВП на 0,4%.

«При этом производство товаров в ЕАЭС выросло более чем на 5%, производство услуг — на 1,3%», — отметила Малкина.