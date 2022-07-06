Москва, 6 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Шри-Ланки Готабайем Раджапаксем вопросы торгово-экономического сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте, сообщает 6 июля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях… Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что в контексте отмечаемого в текущем году 65-летия установления дипотношений между двумя государствами подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных связей.