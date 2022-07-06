Чебоксары, , 14:42 — REGNUM В Чувашии подписано соглашение о реализации программ развития систем ресурсоснабжения на территории двух городов — Чебоксар и Новочебоксарска. В числе проектов — строительство снегоплавильной станции, внедрение энергоэффективных технологий в ЖКХ, включая цифровые сервисы. Об этом заявил глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Спирин: «Русатом», БОС, Чебоксары, Новочебоксарск подписали четырёхстороннее соглашение https://gcheb.cap.ru/

В мэрии Чебоксар состоялась церемония подписания четырёхстороннего соглашения, предусматривающего реализацию проектов и программ развития систем ресурсоснабжения в Чебоксарах и Новочебоксарске. Подписи поставили главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска Денис Спирин и Дмитрий Пулатов, директор ГУП «Биологические очистные сооружения» Максим Иванов и представитель АО «Русатом-Инфраструктурные решения», директор по направлению «Чистая вода» Дмитрий Репин.

Руководство Чебоксар отмечает, что что цель сотрудничества — содействие модернизации систем ресурсоснабжения на базе современных ресурсосберегающих и цифровых технологий. В частности, планируется внедрять инновационные технологии, повысить эффективность проектов, реализуемых по федеральным целевым программам, а также привлекать средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас есть общая идея, цели, инструменты, кейсы которые позволят решить ряд проблем. Приятно, что участвуют крупные корпорации, которые будут выступать флагманом в этой важной для муниципалитетов, горожан, республики истории», — сказал Денис Спирин.

По его словам, соглашение позволит, прежде всего, выработать технические решения по оборудованию на территории очистных сооружений снегоплавильной станции, которая будет работать для двух городов — Чебоксар и Новочебоксарска.

Максим Иванов пояснил, что «есть две базовые технологии» плавления снега: за счёт сжигания топлива либо использования тепла сточных вод. На предприятии оценивают технические возможности проекта строительства станции с учётом стоков с двух городов и возможной экономии.

Помимо этого, соглашение предусматривает внедрение цифровых решений. Речь идёт о реализации проекта «Умный бережливый город» на основе подхода Lean Smart City, включая (но не ограничиваясь) единую информационную платформу для обеспечения интеллектуального управления инфраструктурой, территориями и имуществом региона, в том числе на основе использования геоинформационных технологий.

Дмитрий Репин подчеркнул, что компания готова «применять на благо жителей» Чувашии «опыт и отраслевую науку»:

«Мы понимаем, что только совместно можно найти самые оптимальные решения. Будем плотно работать».

Также планируется внедрять энергоэффективные технологии, включая цифровые технологии управления объектами ЖКХ. Дмитрий Пулатов уточнил, что это будут системы мониторинга, контроля и управления инженерной инфраструктурой зданий, автоматического сбора и обработки данных о потреблении энергоресурсов:

«К этому мы шли долго, и задачи соглашения решат не только проблемы городов в плане техногенной обстановки, но и экологической безопасности».

Денис Спирин заключил, что стороны будут активно сотрудничать по направлению развития центров компетенций и проектов, направленных на достижение целей указа президента о национальных целях и стратегических задачах России.

Глава администрации Чебоксар также добавил, что будет утверждён план совместной работы, сформированы рабочие и экспертные группы. Также планируется оказание взаимной методологической помощи.

«Затем придём к финишному решению проблемы, которая явно назрела, поставим более высокие технологичные задачи и внедримся, как говорит глава региона Олег Николаев, в повестку ESG и получим наилучший для общества результат», — сказал Денис Спирин.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2027 года.