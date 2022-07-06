Спирин: Чебоксары подписали соглашение о развитии систем ресурсоснабжения
Чебоксары, 6 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Чувашии подписано соглашение о реализации программ развития систем ресурсоснабжения на территории двух городов — Чебоксар и Новочебоксарска. В числе проектов — строительство снегоплавильной станции, внедрение энергоэффективных технологий в ЖКХ, включая цифровые сервисы. Об этом заявил глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В мэрии Чебоксар состоялась церемония подписания четырёхстороннего соглашения, предусматривающего реализацию проектов и программ развития систем ресурсоснабжения в Чебоксарах и Новочебоксарске. Подписи поставили главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска Денис Спирин и Дмитрий Пулатов, директор ГУП «Биологические очистные сооружения» Максим Иванов и представитель АО «Русатом-Инфраструктурные решения», директор по направлению «Чистая вода» Дмитрий Репин.
Руководство Чебоксар отмечает, что что цель сотрудничества — содействие модернизации систем ресурсоснабжения на базе современных ресурсосберегающих и цифровых технологий. В частности, планируется внедрять инновационные технологии, повысить эффективность проектов, реализуемых по федеральным целевым программам, а также привлекать средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
По его словам, соглашение позволит, прежде всего, выработать технические решения по оборудованию на территории очистных сооружений снегоплавильной станции, которая будет работать для двух городов — Чебоксар и Новочебоксарска.
Максим Иванов пояснил, что «есть две базовые технологии» плавления снега: за счёт сжигания топлива либо использования тепла сточных вод. На предприятии оценивают технические возможности проекта строительства станции с учётом стоков с двух городов и возможной экономии.
Помимо этого, соглашение предусматривает внедрение цифровых решений. Речь идёт о реализации проекта «Умный бережливый город» на основе подхода Lean Smart City, включая (но не ограничиваясь) единую информационную платформу для обеспечения интеллектуального управления инфраструктурой, территориями и имуществом региона, в том числе на основе использования геоинформационных технологий.
Дмитрий Репин подчеркнул, что компания готова «применять на благо жителей» Чувашии «опыт и отраслевую науку»:
Также планируется внедрять энергоэффективные технологии, включая цифровые технологии управления объектами ЖКХ. Дмитрий Пулатов уточнил, что это будут системы мониторинга, контроля и управления инженерной инфраструктурой зданий, автоматического сбора и обработки данных о потреблении энергоресурсов:
Денис Спирин заключил, что стороны будут активно сотрудничать по направлению развития центров компетенций и проектов, направленных на достижение целей указа президента о национальных целях и стратегических задачах России.
Глава администрации Чебоксар также добавил, что будет утверждён план совместной работы, сформированы рабочие и экспертные группы. Также планируется оказание взаимной методологической помощи.
Соглашение будет действовать до 31 декабря 2027 года.