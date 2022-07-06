Москва, , 14:42 — REGNUM В Забайкалье есть вероятность ухудшения гидрологической обстановки по причине прогнозируемых обильных дождей, сообщил 6 июля телеграм-канал ГУ МЧС РФ.

Вертолёт МЧС МЧС

Известно, что в места возможных подтоплений направлен вертолёт Ми-8 МЧС России с оперативной группой.

«При ухудшении обстановки борт будет выполнять задачи по обеспечению оперативного маневрирования сил и средств, организации помощи населению, доставке гуманитарного груза и предметов первой необходимости», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Забайкальского края предупредили о продлении штормового предупреждения: до 11 июля погода в регионе будет определена высотным циклоном. Наиболее интенсивные осадки пройдут по восточным, северным и юго-восточным районам Забайкальского края, то есть по всей его восточной половине.

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