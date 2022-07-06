Бишкек, 6 июля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Во время крупного пожара, произошедшего 5 июля на рынке «Дордой» в столице Киргизии, сгорели 42 контейнера с товаром. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций.

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По имеющейся информации, также сгорели девять павильонов, в которых располагались точки быстрого питания.

В спасательном ведомстве отмечают, что общая площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Причины возгорания пока не установлены.

Во время пожара отравились угарным газом два человека, которых впоследствии госпитализировали в Бишкекскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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