Нальчик, 6 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии придется ответить в суде за злоупотребление своими должностными полномочиями бывшему главе администрации города Прохладный. Чиновник принял незаконные решения в отношении самовольных построек, чем нанес городу существенный ущерб, считают в Следственном комитете по региону, который возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра.

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Из подробностей расследования известно, что двое местных предпринимателей самовольно построили торговые комплексы. Одно из зданий было двухэтажным, второе — трехэтажным. При этом злоумышленники еще и прихватили немного земли, принадлежащей местной администрации г. о. Прохладный.

Сотрудники отдела администрации обратились с иском в суд об устранении нарушений и сносе построек, который был удовлетворен.

«Однако глава местной администрации г. о. Прохладный, действуя в интересах владельцев незаконно возведенных строений, и, злоупотребив своими служебными полномочиями, незаконно отозвал исполнительные листы», — говорится в сообщении органа следствия.

В настоящее время уголовное дело экс-главы города передано для рассмотрения в суд.