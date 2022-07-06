Тбилиси, , 14:38 — REGNUM В течение первого полугодия 2022 года Грузию посетили 1,2 млн туристов, что больше, чем за аналогичный период 2021 года на 186,3%. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Туристы

Всего республику за отчётный период посетили 1,6 млн иностранцев, что больше этого показателя 2021 года на 234,5%. В июне страну посетили почти 446 тыс. иностранцев, и это на 185,5% больше, чем в том же месяце год назад.

При этом поток туристов не восстановился до допандемийного уровня. Туристов за шесть месяцев текущего года примерно на 40% меньше, чем в 2019 году.

Напомним, экономика Грузии к 2019 году стала сильно зависеть от туризма. После объявления пандемии коронавируса работа в этом секторе почти прекратилась, что привело к экономическому кризису в стране и росту безработицы. В 2021 году власти начали политику по восстановлению туристического сектора.

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