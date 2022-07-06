Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Авария произошла утром 6 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге Группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Пострадавшими в ДТП стали пассажиры автобуса. Двух женщин в возрасте 39 и 64 лет, а также 69-летнего мужчину-пенсионера доставили в больницы в состоянии средней степени тяжести. К месту аварии прибыли две машины реанимации, как отмечает один из очевидцев.

Полиция устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Выборгском районе города в 10:20 мск.