Лос-Анджелес, США, 6 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Певица Рианна считается самой молодой женщиной-миллиардером в США, которая сама добилась успеха. Об этом 6 июля пишет Entertainment News.

Певица Рианна

Как отмечает издание, капитал 34-летней артистки составляет $1,4 млрд. Ранее самой молодой миллиардершей считалась 24-летняя предпринимательница Кайли Дженнер, однако её собственный капитал на данный момент оценивается в $600 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Рианна является основательницей бренда косметики Fenty Beauty. Она также владеет 30% долей в своей линии нижнего белья Savage x Fenty.