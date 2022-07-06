Чистопольский район, Татария, , 14:38 — REGNUM В Чистопольском районе Татарии двоих несовершеннолетних подозревают в краже детских самокатов. Юные правонарушители уже состоят на учете, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На самокате

О краже самокатов заявила 46-летняя женщина. Она пояснила, что дети покатались и оставили транспорт в подъезде. Утром самокатов уже не было. По подозрению в совершении кражи задержали 10-летнего и 12-летнего мальчиков. Предприимчивые ребята продали самокаты знакомому. Детские транспортные средства нашли и изъяли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Челябинской области трое несовершеннолетних и 18-летний гражданин совершали кражи велосипедов, самокатов и похищали автомобили.

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