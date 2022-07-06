Оренбург, , 14:37 — REGNUM В Оренбурге 6 июля запустили канатную дорогу через реку Урал. Стоимость поездки в одну сторону составляет 120 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Канатная дорога в Оренбурге пресс-служба администрации Оренбурга

Стоит отметить, открытие канатной дороги анонсировали ещё в мае. Однако сроки начала работы неоднократно переносили.

Напомним, капитальный ремонт канатной дороги завершили осенью 2021 года. Работы выполнял МУП «Муниципальный имущественный фонд» города. Перед открытие объекта на нём дважды провели учения по спасению людей.

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