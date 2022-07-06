Оренбург, 6 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Оренбурге 6 июля запустили канатную дорогу через реку Урал. Стоимость поездки в одну сторону составляет 120 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба администрации Оренбурга Канатная дорога в Оренбурге

Стоит отметить, открытие канатной дороги анонсировали ещё в мае. Однако сроки начала работы неоднократно переносили.

Напомним, капитальный ремонт канатной дороги завершили осенью 2021 года. Работы выполнял МУП «Муниципальный имущественный фонд» города. Перед открытие объекта на нём дважды провели учения по спасению людей.