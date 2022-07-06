Клепиковский район, Рязанская область, , 14:38 — REGNUM Тело 15-летней девушки извлекли из затопленного карьера в посёлке Тума Клепиковского района Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пруд в лесу. Водоем Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, несовершеннолетняя отдыхала у водоёма — во время купания она оступилась и ушла под воду. Очевидцы достали девушку из карьера, однако спасти её уже не удалось.

По факту смерти несовершеннолетней начата доследственная проверка.