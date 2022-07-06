Москва, 6 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Латвийский вратарь Янис Калниньш заявил, что действительно подписал контракт с хабаровским «Амуром» и продолжит карьеру в России. Об этом 6 июля сообщает Sportacentrs.

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«Это непопулярное решение, но я принял его потому, что моя карьера не будет длинной. Это был лучший вариант для моей семьи, я думаю о жизни после карьеры», — сказал Калниньш.

Он добавил, что знает, какая реакция может быть на его решение и как эту ситуацию повернут СМИ. По его словам, каждый принимает решения, которые лучше подходят для него и его семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калниньш подписал контракт с хабаровским «Амуром».