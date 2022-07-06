Салехард, , 14:36 — REGNUM Вместе с детьми из Ямало-Ненецкого автономного округа на отдых в здравницы юга России отправятся юные жители Волновахи. Они получат возможность отдохнуть на российских курортах в рамках договора о сотрудничестве между Ямалом и ДНР. Об этом накануне, 5 июля, в ходе прямой линии рассказал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он уверен, что детям из ДНР нужно предоставить возможность отвлечься от сложившейся на их родине обстановки.

В летнем детском лагере отдыха 40.мвд.рф

«Решили присоединить к нашим ребятам детишек из Волновахи. Мы помогаем ее восстанавливать. Дети там оказались в очень тяжелой ситуации. Важно их вытащить, показать другую картинку, встряхнуть, провести через образовательные программы. Это доброе дело, которое мы сделаем», — подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

2022 год для Ямало-Ненецкого автономного округа станет рекордным в плане организации детского отдыха. Глава Ямала сообщил, что, несмотря на временное прекращение авиасообщения с некоторыми регионами России, этим летом более восьми тысяч юных северян будут отдыхать в санаториях, лагерях и здравницах. Детей отправляют на отдых на железнодорожном транспорте.