Москва, 7 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Минэкономразвития России и Университет 2035 объявляют о старте открытого отбора образовательных организаций и программ для проекта по обучению граждан в области искусственного интеллекта и смежных областях, реализуемого в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Цитата из кф «Из машины». Реж. Алекс Гарленд. 2014. Великобритания Искусственный интеллект

Благодаря проекту, в 2022 году более 2300 граждан России смогут получить финансовую поддержку на обучение в области искусственного интеллекта. К участию в отборе принимаются заявки по программам повышения квалификации длительностью от 250 академических часов по следующим направлениям: аналитик данных; инженер данных; технический аналитик; архитектор данных; архитектор в области ИИ.

Декан факультетов интернет-профессий и искусственного интеллекта университета «Синергия», кандидат физико-математических наук, доцент Эдуард Жданов отметил важность развития образования в сфере ИИ:

«Переход рутинных операций и решения задач под управление ИИ приведет к высвобождению времени человечества на решение творческих задач, осмысление гуманистических подходов и человеческих ценностей, в первую очередь воспитания нового поколения.

У человечества появляется возможность сосредоточиться на решении задач в области устойчивого развития, нацеленных на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты, на задачи по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды. Востребованность специалистов в области ИИ станет велика во всех областях жизнедеятельности человека».

Подать заявку могут образовательные организации с опытом реализации программ дополнительного профессионального образования в области ИИ, разработанным в соответствии с актуальными требованиями рынка труда, а также соответствующие ряду критериев проекта.

Ознакомиться с подробными требованиями и подать заявку можно на сайте ai.2035. university. Заявки от образовательных организаций принимаются до 23 июля 2022 года включительно. Отбор проводит оператор проекта — Университет 2035.

Полная стоимость программ составляет до 110 тысяч рублей: до 85 000 рублей будет компенсировано образовательным организациям за счет средств федерального проекта «Искусственный интеллект»; оставшуюся часть стоимости курсов граждане смогут оплатить самостоятельно либо за счет работодателя.

Обучение по прошедшим отбор программам стартует в сентябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

В России, как и во всем мире, стремительно повышается интерес к ИТ и технологиям искусственного интеллекта, в частности. Пристальное внимание государства направлено как на повышение цифровых компетенций и переобучение взрослого населения, так и на создание возможностей для развития школьников как будущих специалистов в этой сфере.

Взрослому населению и студентам, кто уже сейчас готов погрузиться в мир технологий, стоит присмотреться к проекту «Цифровые профессии» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». «Цифровые профессии» дает возможность освоить ИТ-специальность со скидкой 50%, 75% или 100% за счет государства. Выбрать можно из более чем 100 курсов. Записаться на портале Госуслуг.

Для школьников проводится Олимпиада по искусственному интеллекту. Буквально на днях — 1 июля — стартовал тренировочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту для школьников 8 — 11 классов. Интерактивный банк тренировочных заданий доступен круглосуточно. Зарегистрироваться на тренировочный этап нужно на официальном сайте Олимпиады до 25 сентября 2022 года. С 26 сентября начнется отбор участников, а 1 декабря будут объявлены победители.

«Развитие искусственного интеллекта является сквозной тематикой всех приоритетных отраслей экономики, в том числе образования. В федеральном проекте «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика РФ» предусмотрен ряд мероприятий по интеграции знаний о технологиях искусственного интеллекта в школьное и вузовское образование.

Мы работаем в поддержку и на развитие интереса молодежи к современным технологиям, на формирование сообщества профессионалов цифровой экономики, способных решать амбициозные задачи, обеспечивать достижение технологического суверенитета России», — подчеркнула член оргкомитета олимпиады по искусственному интеллекту, врио директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Помимо олимпиады, государством запланирован целый ряд образовательных программ, в рамках которых школьники под руководством опытных специалистов научатся реализовывать свои инициативы в области технологий. Это — хакатоны и лекции по искусственному интеллекту, которые также проводятся благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Как и олимпиада, это хорошая возможность для будущих специалистов проявить себя и в перспективе стать частью большого профессионального сообщества в сфере ИИ. Всего благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в период с 2021 по 2024 гг. предусмотрено проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. Календарь проведения хакатонов и лекций по ИИ доступны на сайте проекта по ссылке https://hacks-ai.ru.

В сентябре школьники 8−11-х классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно начать дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Постановление, утверждающее правила предоставления субсидии на эти цели, подписал председатель Правительства Михаил Мишустин 1 июля 2022 года.

Проект, который в 2021 году проходил в пилотном формате, теперь будет масштабирован на всю страну.