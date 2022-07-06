Йошкар-Ола, 6 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура в своем telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Рыба

В ходе рейда было установлено, что на акватории Волги в Звениговском районе добывали рыбу на миграционных путях к местам нереста. При этом использовались орудия лова массового истребления — четыре ставные сети общей протяженностью около 360 метров, в них обнаружено около 50 кг частиковых видов рыб.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Красноуральска Свердловской области будут судить за незаконную ловлю рыбы. Во время рыбалки мужчина применял запрещённое орудие добычи.

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