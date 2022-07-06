Страсбург, Франция, , 14:35 — REGNUM У Великобритании нет «никаких юридических или политических оснований» для того, чтобы менять протокол по Северной Ирландии, который был частью ее соглашения о выходе из Европейского союза, заявил 6 июля представитель ЕС на переговорах с Великобританией по поводу условий Brexit. Об этом сообщает агентство Reuters.

Brexit

«Мы должны быть реалистами: альтернативного решения не найдено, и оно не нужно», — заявил заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович в Европейском парламенте в Страсбурге.

«Нет никаких юридических или политических оснований для того, чтобы Великобритания в одностороннем порядке изменила международное соглашение», — добавил он, имея в виду положение, позволяющее Великобритании отменить некоторые правила торговли с Северной Ирландией после Brexit.

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