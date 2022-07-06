Архангельск, , 14:34 — REGNUM За десять лет в Архангельской области геномную регистрацию прошли 19 тысяч осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН.

В колонии 40.fsin.su

«На сегодняшний день регистрации подлежат 4700 осужденных (80% отбывающих срок). Безусловно, в картотеку образцов ДНК войдут лица, совершившие преступления, связанные с половой неприкосновенностью и с терроризмом. Таких в колониях УФСИН России по Архангельской области в настоящее время содержится почти 440 человек. Без внимания не останутся и осужденные, отбывающие наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР предложил ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов.