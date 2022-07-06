Курск, 6 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Курской области отменено распоряжение «О ведении режима повышенной готовности», которое вводило ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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Этот документ поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки устанавливал коронавирусные ограничения. Режим повышенной готовности был введён в Курской области в марте 2020 года.

При этом в регионе охраняются отдельные требования безопасности в учреждениях здравоохранения. В больницах и поликлиниках всё ещё нужно носить защитные маски.