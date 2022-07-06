В Курской области отменили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Курск, 6 июля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Курской области отменено распоряжение «О ведении режима повышенной готовности», которое вводило ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Permkrai.ru
Коронавирус
Этот документ поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки устанавливал коронавирусные ограничения. Режим повышенной готовности был введён в Курской области в марте 2020 года.
При этом в регионе охраняются отдельные требования безопасности в учреждениях здравоохранения. В больницах и поликлиниках всё ещё нужно носить защитные маски.