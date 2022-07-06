Томск, 6 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет 58-летний местный житель, которого обвиняют в кражах элементов надгробий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Наталья Диева Надгробия

По данным следствия, с июня 2021 года по март 2022-го мужчина приезжал на городское кладбище, демонтировал металлические элементы надгробий, после чего сдавал их в пункты приёма металла.

«Вырученные деньги он тратил на свои нужды. Таким способом злоумышленник совершил 21 преступление, 2 последние кражи пресечены сотрудником кладбища», — отметили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Томска.