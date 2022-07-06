Москва, , 14:32 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал проведение в сентябре этого года парламентских слушаний, которые будут посвящены вопросам мусорной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

По словам Володина, какой будет реформа и как будут убирать мусор зависит от всех депутатов Госдумы.

«Мы на сентябрь поставили по инициативе фракции «Единая Россия» парламентские слушания по вопросам мусорной реформы. Приедут представители регионов, ответственные придут за это направление», — сказал он.

Ранее руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов потребовал приостановить проведение мусорной реформы и выработать новую государственную стратегию в сфере обращения отходов.

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