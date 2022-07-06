Москва, , 14:31 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о группах продленного дня, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание таких групп в школах. Речь идет прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Устанавливается, что решение об открытии групп продленного дня и режиме пребывания в ней школьников принимается образовательной организацией с учетом мнения совета родителей.

Закрепляется, что в группе продленного дня осуществляются присмотр и уход за детьми, их воспитание и подготовка к учебным занятиям, а также могут проводиться физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия.

Для возможного снижения размера родительской платы за содержание ребенка в группах продленного дня законопроектом устанавливается право субъекта РФ на дополнительное финансирование присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня.

Сейчас в 26% школ есть «продлёнка», отметили в Госдуме. Плата за группу продленного дня порой достигала 17 тыс. рублей, указали в комитете Госдумы по просвещению.

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